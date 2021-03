Monterotondo – Giacomazzi-Capolei: “Nasce il ‘Club Forza Italia’, coinvolgerà i cittadini e lavorerà per la città”

Giovedì 25 marzo è stato presentato a Monterotondo il “Club Forza Italia”, un circolo dedicato al Senatore Angelo Maria Cicolani che raggruppa attorno a sé militanti, cittadini appassionati, e giovani che si avvicinano per la prima volta alla politica, e che costituirà un punto di riferimento per il partito nel comune di Monterotondo.

L’incontro si è svolto da remoto, su Zoom, a causa delle misure restrittive imposte dalla zona rossa, e ha visto la presenza di un buon numero di partecipanti. Insieme a Gabriele Giacomazzi, responsabile del circolo, è intervenuto il Consigliere regionale Fabio Capolei, che ha manifestato grande entusiasmo per l’iniziativa e che si è detto disponibile a lavorare insieme fin da subito.

«Abbiamo già iniziato a condividere battaglie comuni – hanno spiegato Giacomazzi e Capolei – problematiche che riguardano Monterotondo, come quella del pericolo frane e alluvioni nelle strade che attraversano la città, a cui dobbiamo portare soluzioni. Questo circolo – hanno sottolineato – ha l’obiettivo di fare politica attiva sul territorio, e di coinvolgere i cittadini che hanno interesse a rendere più efficiente questa città, condividendo le problematiche che riscontrano e lavorando affinché si possano proporre soluzioni. Questa associazione sarà un punto di riferimento per Forza Italia a Monterotondo. Ringraziamo – hanno concluso – gli onorevoli Alessandro Battilocchio e Sestino Giacomoni per aver voluto fortemente che questa iniziativa partisse».