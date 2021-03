San Polo dei Cavalieri – Distribuzione mascherine

La nota del Comune

L’Amministrazione Comunale ha destinato alla Cittadinanza seimila mascherine chirurgiche ricevute dalla Agenzia Regionale di Protezione Civile. Le mascherine sono disponibili presso i servizi pubblici e le attività commerciali del territorio nel centro di San Polo dei Cavalieri e in Località Colonnella Patrascia , dove potranno essere richieste gratuitamente. Nella Frazione di Santa Balbina saranno distribuite sabato mattina a cura della Polizia Locale.Un ringraziamento agli operatori commerciali ed i Consiglieri Comunali Mirko Lattanzi e Mario Proietti per la consueta, preziosa collaborazione.

Intanto, in base alle notizie giunte dalla ASL RM 5 e al monitoraggio direttamente compiuto dall’Amministrazione Comunale, risulta essere salito a 27 il numero delle persone positive al contagio da Sars – Cov 2 nel nostro territorio (dodici nella Frazione della Colonnella/Maremmana, dodici nel centro e tre a Santa Balbina). Si ricorda, infine, che sul sito del Comune di San Polo dei Cavalieri è pubblicato l’avviso per una nuova erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari, beni di prima necessità e/o farmaci.