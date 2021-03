Montelibretti. Aggiudicato il bando per il servizio di pulizia della Centrale DC75

Diciannove società hanno partecipato alla gara aperta su Mepa

In seguito alla pubblicazione, da parte del Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le Risorse Strumentali e finanziarie del Comune di Montelibretti, è stato assegnato il servizio di pulizia ordinario dei locali della Centrale DC75, sita a Montelibretti, alla Gloser Soc. Coop. Soc. Avevano partecipato alla procedura negoziata sul Mepa, presentando un’offerta, altre 18 società, tra cui Cgm SRL, Sagad SRL, Coopsema, Gespo SRL , Holding service SRL, Grattacaso SRL, Brillservice SRL, Cleanservice SRL, Consorz. stabile dea, Globalservice SRLS, D.a. service SRLS, Consorzio multiservizi integrati, Sea SRL, Farc service SRL, Osservatorio edile, Consorzio stabile istant service, Romana service SRL, Mi.ma. SRL. L’importo di aggiudicazione, basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valido per il triennio 2020-2022, è pari a € 27.411,22.