Monterotondo – Scuole aperte il 30 e il 31 marzo

Terminata da poco la riunione tra il Sindaco e l’Assessore alla Scuola Matteo Garofoli Assessore. Dopo aver preso qualche ora in più per analizzare le modalità di riapertura delle scuole e dopo aver visto i dati dei contagi, che non mostrano particolari preoccupazioni riferite alle scuole, l’amministrazione comunica che le scuole di Monterotondo (nidi, materne, elementari e medie), saranno regolarmente aperte martedì 30 e mercoledì 31 marzo. I Licei invece continueranno la Didattica a distanza.

“Le strutture private (nidi privati e materne private) nella loro autonomia, potranno eventualmente rimanere aperte anche fino a venerdì 2 aprile, prima delle chiusure per la Pasqua, come previsto dal decreto.

Io ho scelto di riaprire le scuole perché non sussistono motivi particolari per farmi ritenere che i giorni 30 e 31 di marzo siano più pericolosi magari del 6,7 aprile. La scuole sono un luogo importante e fondamentale ed è giusto dare la possibilità a chi vuole, in autonomia, di frequentarle anche per 2 giorni prima delle vacanze pasquali. – conclude il Sindaco – “