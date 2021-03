Guidonia – Di Silvio: “riaprire le scuole direttamente dopo pasqua”

Riceviamo e pubblichiamo da Emanuele di Silvio consigliere comunale di Guidonia Montecelio :

“Ho appena inviato una nota al sindaco Barbet per chiedere ufficialmente un provvedimento che eviti agli studenti di Guidonia Montecelio di dover rientrare in aula per i soli due giorni prima dell’inizio delle festività pasquali. Ritengo importante la ripresa delle lezioni in presenza, ma in questo caso rinviare il tutto a dopo Pasqua potrebbe essere di grande aiuto per rallentare ulteriormente la diffusione del virus. Lo pensano anche molti genitori che in questi giorni mi hanno contattato, spero anche il sindaco Barbet propenda per questa decisione di buon senso. – conclude il consigliere comunale -“