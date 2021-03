Montorio Romano – Buoni spesa

emergenza epidemia covid19 – misure di sostegno alimentare – avviso buoni spesa

emergenza epidemia covid19 – misure di sostegno alle famiglie disagiate

avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa a sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà economica, per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità.

modalità di presentazione della richiesta

la richiesta di ammissione all’avviso, da presentarsi secondo il modello a tal fine predisposto dall’ufficio servizi sociali e allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto, potrà essere presentata dal 26.03.2021 al 09.04.2021 tramite e- mail ai seguenti indirizzi:

– sociale@comunemontorioromano.it

– anagrafe@comunemontorioromano.it

-amministrazione@pec.comunemontorioromano.it (pec)

accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta e dell’isee corrente

la presentazione della domanda in forma cartacea è ammessa in via eccezionale, unicamente nei confronti di coloro i quali siano impossibilitati alla trasmissione per via telematica secondo le seguenti modalità: consegnata al protocollo comunale dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00