Il Sommo Poeta risponde alle domande degli studenti del Peano

In occasione delle commemorazioni per il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, la redazione del TGPEANO, il telegiornale dell’Istituto scientifico di Monterotondo composto dagli studenti della scuola, ha realizzato una rubrica per ricordare il genio letterario del Poeta. Il video, un appuntamento settimanale, avrà per titolo: “A spasso con Dante”, nel corso della rubrica sono pubblicate le domande sulla vita del Sommo Poeta e sulla Divina Commedia inviate dagli studenti dell’Istituto. Dante, per voce di un “conduttore” del gruppo redazionale, risponde analizzando ciascuna domanda e fornendo le risposte elaborate dai giovani giornalisti del Telegiornale del Liceo.