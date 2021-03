Cattive notizie dal fronte bollette: da aprile, per il mercato tutelato (la cui fine è slittata dopo l’ultimo Milleproroghe, al 2023), arrivano i rincari, come segnalato da Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). La luce aumenta del 3,8%, il gas del 3,9%. Questo a causa del continuo aumentare dei prezzi delle materie prime. Ma secondo l’autorità, nel periodo tra luglio 2020 e giugno 2021, la spesa di una famiglia tipo, con consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW e 1.400 metri cubi annui per il gas, avrà una leggera diminuzione di costi, attorno a 517 euro, ovvero -0,7%, rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente con un risparmio di circa 4 euro su base annua. Per la bolletta del gas ci sarà un risparmio annuale complessivo di 56 euro, con una spesa di circa 966 euro (-5,2%).

Notizie un po’ meno pesanti per le piccole imprese, con un effetto “tagliabollette” previsto dal Decreto Sostegni: circa 3,7 milioni di queste imprese, con contratto con potenza di 15 kW, avranno uno sconto di 70 euro al mese per le bollette di aprile-maggio-giugno, un trattamento positivo in particolare per quegli esercizi commerciali sottoposti a chiusure forzate o molto limitate a seguito delle misure di contenimento del contagio.