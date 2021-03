Castel Madama – Truffe agli anziani. L’appello del sindaco: “attenzione”

Chiedevano soldi ad anziani fingendosi avvocati. I Carabinieri di Castel Madama oggi hanno sventato una nuova truffa ai danni di una donna sola. Degli uomini hanno bussato alla porta di casa di un’anziana signora, si sono presentati come avvocati ed hanno tentato di farsi dare del denaro raccontandole di dover aiutare un figlio arrestato improvvisamente. Ovviamente non c’era di mezzo nessun arresto o problema giudiziario, tutto era inventato sul momento per poter mettere in agitazione la vittima ed estorcerle soldi e gioielli. I Carabinieri hanno allertato anche il Sindaco, Domenico Pascucci, che rivolge un appello alle persone anziane del paese. “Fate attenzione. Non aprite agli sconosciuti anche se si presentano come amici di famiglia, avvocati o poliziotti. Chiamate immediatamente le forze dell’ordine”. L’amministrazione comunale ringrazia i carabinieri per quanto stanno facendo e per la sorveglianza messa in atto sul territorio. “Anche in un momento così difficile, in piena pandemia – afferma il Sindaco – c’è chi approfitta dell’ingenuità e del buon cuore degli anziani soli”.