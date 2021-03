Castel Madama – Una piattaforma web per la biblioteca comunale

“È stato attivato il sito della Biblioteca Comunale. Un progetto che – afferma l’assessore alla cultura Matteo Iori – nasce con l’intento di diffondere la lettura e rendere sempre più accessibili i libri, attraverso l’utilizzo di mezzi tecnologici. Un modo per favorire la lettura, contrastare la pandemia e continuare a garantire la cultura ad adulti e ragazzi». Il sito permette l’accesso al catalogo della biblioteca. C’è una pagina dedicata alle novità e il patrimonio documentale è distinto per segmenti: adulti, ragazzi e bambini. Ma si può anche ricercare agevolmente un argomento o un genere grazie all’utilizzo di filtri ristretti. Inoltre, un intero settore è dedicato alla normativa e sono spiegate le modalità di erogazione dei servizi e si possono trovare intere bibliografie per argomenti. Il sito è on line all’indirizzo tra le pagine del Polo Bibliotecario della Regione Lazio. «Nonostante il periodo e le ristrettezze economiche – prosegue l’assessore – abbiamo voluto investire risorse per realizzare la piattaforma web per la biblioteca». Un progetto in parte finanziato dalla Regione Lazio (€ 3.916,00) e dal Comune di Castel Madama (€ 2.964,21). Ma non è tutto. Elettricisti e tecnici hanno lavorato anche nei locali di Via Roma. «In attesa che la biblioteca possa tornare ad ospitare lettori e studenti – conclude l’assessore Iori – sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti con lampade a led per un risparmio energetico dei locali e risistemata la rete dei computer».