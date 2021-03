Guidonia – Aeroporto A. Barbieri 60° Stormo donazione di sangue

Si è svolta ieri lunedì 29 marzo la prima delle tre giornate previste nel 2021, dedicate alla raccolta di sangue, donato dal personale in servizio presso la base dell’Aeronautica Militare di Guidonia Montecelio al comando del Col. Pil. Giovanni TREBISONDA.

L’Avis Comunale di Guidonia Montecelio, a nome del suo Presidente dott. Stefano MALAGNINO, esprime sentiti ringraziamenti al personale del 60° Stormo, allo staff medico ed infermieristico dell’Aeroporto ed al Comandante Col. Pil. Giovanni TRESBISONDA per la grande sensibilità evidenziata nel sostenere la realizzazione di questa giornata di raccolta, a testimonianza di quanto la solidarietà ed il rispetto per la vita, valori fondamentali per l’AVIS, siano pienamente condivisi dall’Aeronautica Militare.