Guidonia – Nuovi spettacoli al teatro imperiale, finanziati per 15mila euro

Il finanziamento

Il Comune di Guidonia Montecelio finanzierà con 15mila euro la società “Gms Eventi” per l’organizzazione di spettacoli dal vivo al Teatro Imperiale. Il finanziamento è all’interno del bando “Scena Unita Progetti” della Regione Lazio a cui la società parteciperà insieme al Comune. Il progetto prevede la realizzazione di un mese di spettacoli dal vivo e prevede un finanziamento fino a 30mila euro da parte della Regione Lazio e di 20.400,00 euro da parte della stessa GMS Eventi.

“In un momento così difficile per la cultura- dichiarano il Sindaco Michel Barbet e l’Assessore alla Cultura Elisa Strani- l’Amministrazione Comunale farà concretamente la sua parte per essere vicino ad un modo così duramente colpito dalle continue chiusure. Un sostegno finanziario ed un supporto per il bando regionale che sono da vedersi in prospettiva come ripartenza quando il settore potrà finalmente tornare operativo, riportando la qualità degli spettacoli dal vivo nella nostra Città”.