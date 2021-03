GUIDONIA – Un piromane di rifiuti e uno svuota cantine nella rete dei Forestali

Stamane i Carabinieri hanno denunciato due italiani, un 27enne di Tivoli e un 29enne di Villanova.

Uno bruciava spazzatura alla luce del sole, l’altro se ne andava a spasso con il camion carico di rottami senza uno straccio di permesso. Per questo stamane, martedì 30 marzo, i carabinieri forestali delle stazioni di Guidonia e Cicicliano hanno denunciato due uomini e sequestrato mezzo e l’area di un’azienda. Il primo a finire nella rete dei militari, a Via Campolimpido a Villanova, è stato G.I., 27enne di Tivoli, sorpreso a bruciare, insieme a rami sfalci e potature, anche rifiuti speciali, tra cui plastica. Alla vista della colonna di fumo, i forestali sono piombati all’interno di un’ex azienda insieme agli ispettori ambientali dell’ associazione CONGEAV e hanno domato l’incendio che poteva espandersi. Pare che il 27 abbia collaborato nell’operazione di spegnimento, tuttavia non ha evitato una denuncia per combustione illecita di rifiuti. Sempre in via Campolimpido i forestali hanno successivamente fermato S.V., un 59enne guidoniano, sorpreso al volante di un Fiat IVECO carico di rottami, tra cui: frigorifero, lavastoviglie, biciclette, cofano di automobili e parti meccaniche sporche di olio… insomma, uno svuota cantine abusivo: per l’uomo è scattata la denuncia per trasporto e gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi in quanto non iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Il furgone è stato sequestrato.