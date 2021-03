Montelibretti – La triste storia di Gordon

“La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali” diceva Gandhi. Purtroppo, quando giungono certe storie la strada da fare sembra ancora davvero molto lunga. Il protagonista di questa vicenda è Gordon un cane da caccia che ha vissuto sei anni in un box in campagna, nel Lazio, usciva solo per lavorare e se non lo faceva bene le cose per lui si mettevano molto male. Adesso, le volontarie di “Datemi una zampa”, stanno cercando per lui una famiglia. Gordon, dal suo padrone non ha mai avuto affetto ma solo calci. Il suo terrore non ha reso facile lo straordinario lavoro svolto dalle volontarie della struttura, che hanno offerto una casa allo sfortunato Gordon dal 2019. Gordon non ha dimenticato il suo passato e i maltrattamenti, che oggi lo portano a pietrificarsi davanti le persone. Da quando è arrivato, le volontarie stanno lavorando per fargli riacquistare la fiducia e non mancano certo i miglioramenti. Gordon ha quasi 8 anni, non sa andare a guinzaglio e si trova nel canile di Montelibretti in attesa di una famiglia.

Per dargli questa possibilità, si può contattare il numero 347/1286292 o scrivere a datemiunazampa@gmail.com.