Sci – A campo felice i regionali Master targati “Czero6”

L’exploit dello sci club di Fontenuova

È stato l’anno della consacrazione dello Sci Club CZERO6 di Fontenuova. Nonostante le mille difficoltà legate alle severissime restrizioni Covid, il team di Gianni Cerasa si è ritagliato un ruolo di assoluta preminenza nel panorama della galassia Master contribuendo in maniera determinante allo straordinario quinto posto del Comitato Regionale Lazio-Sardegna nella classifica speciale per Comitati della Coppa Italia Master 2020-21 grazie alle ottime prestazioni dei suoi atleti. Aver concluso in classifica davanti a Comitati blasonati come quelli del Trentino, Friuli Vezia Giulia, Valle d’Aosta, Alto Adige, è motivo di orgoglio per tutto il movimento sciistico laziale come ha sottolineato il Presidente del CLS Nicola Tropea. “Siamo molto contenti delle affermazioni dei nostri Master in campo Nazionale, è stata una stagione invernale difficile che però ci ha regalato grandi soddisfazioni in questa categoria, grazie anche alle medaglie conquistate ai Mondiali di Cortina”. Nel fine settimana intanto, con i Campionati Regionali Master di slalom e supergigante si è chiuso il calendario agonistico regionale. Sono stati due giorni intensi, frenetici che hanno visto l’appassionata e calorosa partecipazione di sciatori arrivati da ogni parte d’Italia. I due giganti del Gran Prix SDC C Zero 6 e Aerre Group ha visto addirittura 150 atleti al cancelletto di partenza il massimo consentito dal regolamento. Perfetti i tracciati della stazione abruzzese. Sono stati due i protagonisti assoluti della manifestazione, capaci di primeggiare sia nel superG che tra i pali stretti: Cristiano Orlandi (Maestri Laziali) e Raffaella Ghirarduzzi (SIMAS SCI Manage Roma) quest’ultima reduce dall’argento ai mondiali di categoria di Cortina. La supercombinata della due giorni di Campo Felice è stata vinta dall’aquilano Simone Tedeschini (S.C. Le Aquile) davanti al laziale Cristiano Orlandi (Maestri Laziali). Perfetta l’organizzazione dello S.C. CZERO6. Le parole di uno dei suoi responsabili Gianni Cerasa : “Due giorni di gare importanti come i Campionati Regionali del Gran Prix HNP e i giganti del Gran Prix SDC C Zero 6, Aerre Group Cup per chiudere la stagione. Abbiamo rispettato tutto il programma a livello agonistico del nostro sci club e non è stato facile, considerando la situazione generale, ma anche le condizioni meteo che in qualche circostanza ci hanno messo in difficoltà. Grazie al direttivo e agli atleti, e ovviamente al supporto del CLS, siamo riusciti anche a recuperare le gare che erano state rimandate. L’unico grande rammarico per il nostro sci club è stato quello degli infortuni. Ai nostri ragazzi che sono fermi per questo motivo auguriamo di rimettersi presto e di essere in pista la prossima stagione»