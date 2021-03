Vicovaro – Sciame sismico, una segnaletica per indicare aree di attesa o di ricovero

In occasione delle riunioni del COC e del COI convocate per lo sciame sismico che ha interessato Vicovaro e i comuni vicini tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, l’Amministrazione Comunale ha deciso di favorire il massimo accesso alle principali informazioni sul “Rischio Sismico” contenute nel vigente Piano di Emergenza Comunale.

In virtù di quanto previsto nella Delibera di Giunta numero 7 del 12.01.21, oltre alla realizzazione di una brochure da distribuire ai residenti e a coloro che frequentano Vicovaro per ragioni di lavoro o altro, dopo Pasqua sarà pronta anche la specifica segnaletica da collocare in prossimità delle aree di attesa o di ricovero indicate nel Piano.