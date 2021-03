BASKET – Guidonia: per l’Elite non c’è scampo, seconda vittoria in campionato  

Un fine settimana vincente dunque per il Guidonia, dato che nel format di questo campionato sono due le partite che si giocano ogni weekend: nell’esordio stagionale, arrivato nella seconda giornata di campionato visto il riposo osservato nella prima, il Guidonia si è visto sconfitto dalla ben più quotata Bull BK, con il punteggio di 55-41. Le ragazze comunque non si sono perse d’animo e nel fine settimana successivo hanno ottenuto un doppio successo prima in casa, contro il Sora, per 43-36, poi nella trasferta in terra capitolina contro l’Elite Roma, in un incontro che ha visto le guidoniane dominare in lungo e in largo, finendo il match con un successo per 27-43.