Guidonia – Rimodulazione rette asilo nido “il giardino di elisa”

Il vigente regolamento comunale di disciplina degli asili nido all’art. 30, comma 8, prevede che “in caso di forzata chiusura dell’asilo nido (es. lavori di manutenzione, problemi igienico sanitari, etc. ), nonché per l’avvio dell’anno educativo non coincidente con l’inizio del mese e/o chiusura non coincidente con la sua fine, l’importo mensile della contribuzione viene ridotto in misura proporzionale”.