Vicovaro – Vaccini al poliambulatorio di Via Roma

Su iniziativa dell’Amministrazione Comunale, oltre al Drive In di S. Cosimato, a cominciare dal 6 e 20 aprile, ogni primo e terzo martedì del mese, autorizzate dalla ASL le sedute vaccinali nel Presidio di Via Roma a Vicovaro.

Un nuovo importante traguardo per le nostre comunità locali.

Un ulteriore fondamentale servizio a vantaggio dei cittadini assistiti dai medici di base che hanno aderito alla proposta della ASL e che ringraziamo per la sensibilità e la collaborazione.

L’Amministrazione Comunale sente il dovere di esprimere profonda gratitudine nei confronti della Regione Lazio, della Direzione Generale della ASL RM5, del Distretto Sanitario di Tivoli e di quanti altri, ciascuno per le proprie competenze, ha reso possibile l’iniziativa e lo ha fatto in tempi brevi. L’obiettivo? Uno solo: vaccinare tutti, vaccinarli presto e in sicurezza. Allegata al post la nota ufficiale della ASL RM5 con i riferimenti e i dettagli.