La XXXVIIIª edizione del Festival “Primo Piano – Pianeta Donna” – “Il lungo e faticoso viaggio della Donna nella storia del cinema”, storica kermesse creata e diretta da Franco Mariotti, divenuta Festival cinematografico competitivo al femminile, ha riaperto i battenti alle h. 16.00 di Lunedì 29 Marzo; il Festival, che ha “ripreso” la Sua programmazione in streaming gratuito sulla piattaforma MYmovies.it, all’indirizzo https://www.mymovies.it/ondemand/primo-piano-pianeta-donna/ continuerà a svolgersi oggi, 31 Marzo, giornata conclusiva della manifestazione “in rosa” che è tornata alla ribalta con notevole successo, comprovato da una vasta eco mediatica, lo scorso 8 Marzo, giorno della “Festa della Donna“. Il Deus Ex Machina del Festival Franco Mariotti, con l’Assistente Direttore Artistico e Coordinatrice Lilia Ricci, insieme al Direttore Artistico Edizione Digitale Gianluca Nardulli, hanno annunciato la settimana scorsa, il ricco e variegato programma, composto da 24 opere multigenere e pluriformato, 11 lungometraggi – fra film, documentari, docu-film e docu-fiction -, e 13 cortometraggi, proiettati on line nei tre gg. conclusivi del corrente mese su “MYmovies.it – Il Cinema dalla parte del pubblico”. Ieri sono stati proiettati nel “virtual theatre” del Festival nove opere, cinque cortometraggi, tre film ed un docu-film. Oggi ne saranno proposte sette. Il titolo della corrente quarta ed ultima giornata del Festival con cui si fa metaforicamente “riaprire” la serranda e far accedere il folto pubblico nel cinema virtuale di “Primo Piano Pianeta Donna“, con apertura fissata anche oggi, come le due precedenti giornate, alle ore 16.00, è il cortometraggio in Concorso “Tobia il nostromo del tempo – Reboot Edition” diretto e prodotto da Caterina Ponti, già proposto il dì della inaugurazione insieme, lo ricordiamo, al docu-film in Concorso (proposto in apertura della prima giornata, alle 18.00) “Artemisia Gentileschi – Pittrice Guerriera” di Jordan River, e ad i due omaggi rivolti – con copie restaurate – ad Elvira Notari con il Suo “È piccerella” ed a Liliana Cavani con “Il portiere di notte“. “Tobia il nostromo del tempo” è una fairy tale di impianto gotico, inquadrata nell’incipit “Quando l’Arte si anima & l’Animazione diventa Arte”, scritta e disegnata dal poliedrico artista Paolo Di Orazio, narrata attraverso la soave voce della magistrale doppiatrice/attrice Eva Ricca. È un cartoon in semi-animation con cui si sta lanciando l’innovativo immersivo format “Multivisione”, un innovativo dinamico stile di narrazione visiva “attiva”, che miscela sapientemente ed equilibratamente diverse arti: la pittura, la scrittura, la musica e la cinematografia. Seguono, sempre in Concorso, alle ore 16.15 il film drammatico, dai risvolti thriller dark, “Buio” di Emanuela Rossi con Denise Tantucci, Valerio Binasco, Elettra Mallaby, Gaia Bocci, Olimpia Tosatto, Francesco Genovese; alle ore 18.15, il corto ambientato nell’anno 2087 “Le abiuratrici” di Antonio De Palo, interpretato da Valeria Solarino, Claudia Potenza, Antonio De Matteo, Michelangelo Dalisi, ed alle ore 18.30 il western “Oro & Piombo” di Emiliano Ferrera con Yassmin Pucci, affiancata da Piero Olivieri, Sebastiano Vento, Tiziano Carnevale, Benedetto Lo Monaco, Alessandro Ostili, con l’amichevole partecipazione di Claudio Gregori del duo Lillo&Greg, Philippe Roa, Benny Zapato e Valerio Bota Vega. Seguono altre tre opere in Concorso: alle 20.15 “Don Vesuvio”, cortometraggio di Maurizio Fiume con Anna Capasso, Gabriele D’Aquino, Sergio Celoro, Vincenzo Santoro, Yari Gagliucci, alle 20.30 il corto sull’HIV / AIDS “It’s up to me – Dipende da me” di e con Manuela Ruiu Smith, con Dafne Barbieri, Francesco Forte, Gianluca Potenziani, Andrea Amico ed infine, a chiusura di giornata e di Festival, alle ore 21.00 il film “Sul più bello” Teendrama di Alice Filippi (disponibile su Prime Video) con Ludovica Francesconi, Giuseppe Maggio, Eleonora Gaggero, Jozef Gjura, Gaja Masciale. Il Festival, con la Segreteria di Rosella Piergentili, è promosso da AmaRcorD Associazione Culturale, realizzato con il contributo e il patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, con la partnership di Istituto Luce Cinecittà, Cinecittà News, SNGCI Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, Cineteca Lucana, CSC Centro Studi Cinematografici, Mediterranea Productions, Pierfrancesco Campanella. La Giuria dei Lungometraggi, presieduta da Elizabeth Missland, è composta da Valerio Caprara, Janet De Nardis, Paola Dei, Steve Della Casa, Sergio Fabi, Giovanna Gagliardo, Giuliana Gamba, Massimo Giraldi, Catello Masullo, Fabio Melelli, Romano Milani, Cristiana Paternò, Caterina Taricano. Fanno parte della Giuria dei Cortometraggi, sezione coordinata da Roberta Delitala e Francesca Piggianelli, Presidente Lidia Vitale, Maurizio Di Rienzo, Roberto Girometti, Cristian Marazziti, Massimo Nardin, Emma Nitti, Rossella Pozza, Paola Tassone. Questo il plurigenere programma “tinto di rosa” dell’ultima giornata nonché la line-up del XXXVIII° Festival “Primo Piano – Pianeta Donna” che, come si è visto, ha offerto varie declinazioni di artistici cine-stilemi al femminile, disponibili per il pubblico del III° millennio a titolo gratuito. Il Programma, il Catalogo, altre Informazioni e Video sul XXXVIII° “Primo Piano Pianeta Donna“, Festival competitivo focalizzato interamente sulla 7ma Arte tutta al femminile, sono visionabili e consultabili sul web site http://www.primopianoamarcord.it ed anche sulla Pagina Facebook Primo Piano Pianeta Donna @primopianopianetadonna, in costante aggiornamento.