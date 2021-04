Fara Sabina ufficialmente in zona rossa. Cosa accadrà nei prossimi 14 giorni

«Come ben sapete, già dal 5 marzo abbiamo iniziato a registrare un aumento costante e crescente di nuovi positivi i quali, stando al DPCM, rientrano all’interno di un indice di 250 positivi ogni 100mila abitanti, che rapportato al numero della popolazione di Fara viene rappresentato con un indice di 35 nuovi contagi a settimana», ha affermato la Sindaca.

«La Asl di Rieti ha avuto il sospetto della presenza di test positivi alla variante inglese. Inviati allo Spallanzani, i tre test hanno confermato la presenza di questa variante.»

Nella giornata di ieri la Azienda Sanitaria Locale di Rieti ha inviato alla Regione un dossier con i dati del Comune di Fara in Sabina chiedendo la valutazione dell’istituzione di una zona rossa. La suddetta, ormai accertata, vede l’impiego di 24 unità Polizia, 34 pattuglie dei Carabinieri, 14 della Guardia di Finanza e il coinvolgimento di 30 unità dell’Esercito, grazie alla collaborazione con la Questura e il Prefetto di Rieti. È consentito lo spostamento per motivi lavorativi e di necessità, ma a differenza della scorsa zona rossa questa volta sarà più controllata e varrà per 14 giorni; vigeranno, quindi, le regole della nota zona rossa nazionale.

«Dobbiamo essere in grado di superare questa situazione. Dobbiamo riportare Fara a una vita normale e ricordare che oggi è in zona rossa, ma domani, grazie alle sue specificità, sarà amata. Ne usciremo insieme», conclude il primo cittadino.