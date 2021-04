Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’Autismo

Nella ASL Roma 5 attivo il Polo Aziendale Autismo, deliberato un PDTA e al via un avviso per l’assunzione di due Psicologi-Psicoterapeuti esperti in tecniche cognitivo-comportamentali

Il 2 aprile 2021 si celebra nel mondo la Giornata per la consapevolezza sull’Autismo e, nonostante l’attuale emergenza sanitaria,i Professionisti del Polo Aziendale Autismo UOC TSMREE- DSMDP saranno disponibili per rispondere alle domande e fornire supporto (contattare nella sola giornata del 2 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00 lo 0774.704731).

“Da circa un anno – spiega la dottoressa Roberta Bombardieri, referente del Polo Autismo Aziendale – il Polo Autismo opera nel territorio della ASL Roma 5, grazie alla grande sensibilità mostrata dall’Azienda nei confronti di tale tematica e, in particolare, dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche Dott. Giuseppe Nicolò e dal Direttore UOC TSMREE Dott.ssa Anna Maria Ardito. Le persone ASD (Disturbo dello Spettro Autistico – Autism Spectrum Disorder – ASD ) non hanno più bisogno di recarsi nei Centri di Terzo Livello per ricevere una Diagnosi ma possono trovare accoglienza e competenza sul territorio. Le valutazioni vengono effettuate con testologia aggiornata e professionalità (in conformità con l’Emergenza Sanitaria Covid-19). Allo stato attuale – conclude la dottoressa Bombardieri -, tutti i bambini di età inferiore ai 3 anni con sospetto ASD hanno già ricevuto uno screening presso il Polo Aziendale. Ci si sta progressivamente allineando con quanto riportato in letteratura, ovvero, con la necessità di effettuare una diagnosi precoce (anche prima dei 36 mesi), garantendo un intervento adeguato e tempestivo, volto a migliorare la prognosi a lungo termine”.

Per garantire un percorso ri-abilitativo integrato e individualizzato alle persone con ASD, la ASL Roma 5 ha recentemente deliberato un PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) per riqualificare e potenziare gli interventi, garantendo risposte assistenziali appropriate e uniformi sul territorio ma anche sostenibili e adeguate ai bisogni delle persone con Autismo, così come descritto nei LEA e nelle recenti normative nazionali e regionali.

Unitamente a questo, è stato anche pubblicato un Avviso per l’assunzione di due Psicologi-Psicoterapeuti esperti in tecniche cognitivo-comportamentali, per collaborare con gli Operatori del Polo, garantendo ulteriore efficacia e competenza.

Si sta crescendo con e per voi…il Polo Autismo è e sarà sempre al fianco delle persone con ASD per colorare di BLU la loro vita e quella delle loro famiglie.