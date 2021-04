GUIDONIA – Svuotacantine ai Mercati generali, denunciati

A notare i movimenti sospetti sono stati gli addetti alla sicurezza che hanno allertato il 112 beccandoli sul fatto. Così ieri, mercoledì 31 marzo, i Carabinieri Forestali della stazione di Guidonia hanno denunciato per trasporto illecito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi due svuotacantine abusivi sorpresi all’interno del Centro Agroalimentare Romano di Setteville.

Il primo a finire nella rete è stato un cittadino egiziano di 31 anni residente nella Capitale fermato al volante di un autocarro Iveco all’interno del quale trasportava lampade al neon, finestre di legno, sedie in ferro, pezzi di mobili, materassi, ombrelloni, portalampade in alluminio, una tenda, tubi di plastica, parti di alluminio e abiti: l’uomo non era iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali ed era sprovvisto di documenti che attestassero la provenienza dei rifiuti.

Nella stessa situazione è stato trovato un cittadino peruviano di 31 anni, anche lui residente nella Capitale, sorpreso al volante di una vettura Mercedes Classe A 160 a bordo della quale aveva caricato una decina di sacchi pieni di lastre di guaina catramata. I due mezzi sono stati sequestrati.

L’attività dei Carabinieri Forestali è stata effettuata in collaborazione con le Guardie Giurate in servizio all’interno dei Mercati generali e gestita dalla Direzione del Car.