La Street Art arriva a Settecamini

Una sospirante ed innamorata Lady Marian osserva con preoccupazione l’avviso della taglia che pende sulla testa dell’amato Robin Hood, generoso e leggendario eroe popolare. Un’immagine apparentemente semplice che racconta in realtà di scelte e rapporti complessi, che induce riflessioni sull’amore, le intenzioni e quanto sia giusto mettere a rischio la propria vita per gli altri generando apprensione ed inquietudine in chi ci ama. I protagonisti si confrontano con concetti fra loro contrapposti come ricchezza e povertà, ridistribuzione e legalità, amore e senso del dovere. Attraverso questi tormentati conflitti passano la lotta e l’impegno per colmare le diseguaglianze, dare ad ognuno l’opportunità di sviluppare le proprie capacità ed avere le risorse per partecipare pienamente alla vita sociale.

La lotta alla povertà, e non potevo non chiamare in causa l’antieroe per eccellenza, quello che tutti impariamo ad amare da bambini, capendolo solo da grandi, rimanendo ore ed ore, davanti al lungometraggio della Disney, ai miei tempi rivedendo lo stesso VHS all’infinito, ora credo in altri modi :))

ROBIN HOOD, il principe dei ladri, che ruba ai ricchi per dare ai poveri.

Il primissimo esempio della ridistribuzione.

Non volevo però solamente prendere Robin in prestito, rappresentarlo e stop, volevo trovare una storia nella storia e partendo da lui, che appunto tutti conosciamo benissimo, immortalare una storia d’amore, d’amore sofferto, l’amore che vive coraggiosa Lady Marian per l’ arciere smeraldo.

Ed eccola, che guarda sospirante il manifesto con la taglia sulla testa dell’amato, l’unica riproduzione che ha a disposizione per guardarlo, che custodisce gelosamente nel suo armadio, come fosse il poster di un divo trovato da una teenager dentro un Cioè del 1995, ma che gli ricorda perennemente che il loro è un amore maledetto.

Un amore scomodo, non convenzionale, fra una rampolla della nobiltà, nipote del re Riccardo e del principe Giovanni, ed un bandito, un fuorilegge che vive per la giustizia, un anarchico fuggitivo che ha scelto la lotta, che sacrifica tutto quello che ha e che potrebbe avere, vivendo nella macchia per fare quello che ritiene giusto, combattendo al fianco di chi soffre.

Tutto questo non gli impedisce di amarsi e proprio per questo credo che oggi più che mai, ci sia bisogno di raccontare, di urlare, un amore difficile ma incondizionato, che lascia sempre all’altro la libertà di fare la propria scelta, e seguire la propria strada, percorrendola però sempre insieme.

Che non si ferma alle apparenze e alle etichette ma che combatte ieri come purtroppo combatte oggi, a mille anni di distanza, contro tutto e tutti per la giustizia e la libertà, di essere, di fare, di amare chi vogliamo”. SOLO

***

OPERA: “Domanda e offerta”

ARTISTA: DIAMOND

LUOGO: ROMA, SETTECAMINI via di Settecamini, 106

TEMA: GOAL 2 AGENDA ONU 2030 “SCONFIGGERE LA FAME

L’immagine, ispirata alle antiche stampe giapponesi, raffigura una donna orientale seduta accanto al focolare che con le tipiche bacchette consuma un pasto di frittelle di riso (la più antica pianta coltivata nel mondo, simbolo di salute ed energia vitale ed oggi alimento base per oltre la metà dell’umanità̀). Il cibo non viene considerato solo come sostentamento per il corpo ma anche metafora di conoscenza, cultura e sapienza alle quali attingono i suoi capelli trasformati in mani per nutrire la mente.

***

OPERA: “Diritto a un’infanzia felice”

ARTISTA: Tina Loiodice