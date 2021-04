Al concorso “Orii del Lazio” brilla la Tenuta Colfiorito di Castel Madama

È stata povera di soddisfazioni per i Castelli Romani e la provincia di Roma, fatta eccezione per la Tenuta Colfiorito di Castel Madama, il concorso gli “Orii del Lazio”, che ha invece premiato ben cinque olivicoltori della provincia di Latina tra i Capolavori del Gusto. Le aziende olivicole della provincia di Latina sono state premiate alla XXVIII edizione del Concorso regionale “Orii del Lazio – Capolavori del Gusto”, la pre-selezione regionale per il concorso nazionale “Ercole Olivario”, promossa ed organizzata da Unioncamere Lazio, con il supporto tecnico di Agro Camera e la collaborazione delle Camere di Commercio del Lazio.

Ecco i pontini vincitori:

Categoria Colline Pontine D.O.P.

Fruttato intenso: 1^ Azienda Agricola Lucia Iannotta Bio (Sonnino), che si è aggiudicata altresì i riconoscimenti in palio sia nella Sezione Olio ad Alto Tenore di polifenoli e tocoferoli e nella Sezione Olio Monovarietale; 2^ Azienda Agricola Cosmo Di Russo (Gaeta). Menzione speciale: Azienda Agricola Alfredo Cetrone Bio (Sonnino) e Azienda Agricola Paola Orsini Bio (Priverno).Fruttato medio: 1^ Azienda Agricola Casino Re di Coletta Filomena (Sonnino) che si è aggiudicata anche il premio Migliore confezione Tonino Zelinotti.

Nella sezione Olio Biologico: 1^ Azienda Agricola Paola Orsini Bio (Priverno).