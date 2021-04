Castelnuovo di Porto – Panchine intelligenti con wi-fi e ricarica usb

Il futuro è green e aperto alle nuove tecnologie. Questa è la sfida che il Comune di Castelnuovo di Porto ha voluto cogliere e mettere in pratica con le 10 panchine intelligenti installate oggi nei parchi urbani e presso le fermate del Cotral lungo le strade provinciali via Flaminia e via Tiberina.

Si tratta di panchine dal design moderno, alimentate ad energia rinnovabile, che possono essere utilizzate anche come stazioni di ricarica per i dispositivi elettronici perché sono dotate di porte USB, caricatori wireless e connessione WiFi alla rete Internet.

Le panchine intelligenti fanno parte di un progetto più ampio che sarà completato con stalli portabiciclette e con totem informativi da consultare per orari del trasporto pubblico, comunicazioni sui servizi comunali e su iniziative di promozione del territorio, anche questi alimentati ad energia solare e dotati di Wi-Fi e porte USB per la ricarica.

“Questi nuovi arredi urbani interattivi – spiega l’Assessore all’Ambiente Emanuele Baldelli – sono il frutto di un finanziamento di 70.000 euro che il Comune di Castelnuovo di Porto ha ottenuto come contributo dal DL Crescita del Governo (d.l. 30 aprile 2019) per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

Transazione ambientale e innovazione tecnologica sono le parole d’ordine da cui ripartire per vivere l’ambiente urbano in maniera sostenibile e intelligente, al passo con i nostri tempi.

I punti in cui sono state collocate sono: le fermate Cotral lungo la via Tiberina e la via Flaminia, il campo sportivo di via Montefiore, il parco pubblico ‘Giovanni Falcone’, il parco di Vigna Grande, il parco di via Bellavista, il giardino de Le Terrazze e la casetta dell’acqua a Piazza del Popolo.