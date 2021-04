Marcellina – Trovato in possesso di un telefono provento di furto

Durante i controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma piazza Dante nel popoloso e multietnico quartiere dell’Esquilino, con particolare attenzione alla zona di piazza Vittorio Emanuele II. Effettuate 2 sanzioni per inosservanza della normativa anticovid, 2 multati per bivacco e 2 ricettatori di smartphone denunciati.

Infatti per un 72enne originario di Gaeta, pregiudicato per rati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, nella Capitale senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di un telefonino provento di un furto denunciato lo scorso 20 marzo dal proprietario ai Carabinieri di Marcellina.

La refurtiva è stata sequestrata in attesa della riconsegna ai legittimi proprietari.