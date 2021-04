L’addio a Paolo Roghi alla chiesa Gesù Operaio

Una folla commossa stamattina sta dando l’ultimo saluto a Paolo Roghi presso la chiesa Gesù Operaio di Monterotondo. Un vero e proprio ambasciatore dello sport di Monterotondo, così come lo ha definito il sindaco Riccardo Varone, presente al funerale così come tanti cittadini, atleti olimpici ed esponenti delle varie discipline sportive sul territorio e non solo.

I famigliari sono arrivati a bordo della sua vecchia Citroen Ds rossa cui era molto legato.

Paracadutista, istruttore di basket e nuoto, atleta di triathlon, judo, ha presieduto la polisportiva Atletico Uisp, è stato titolare di diverse attività tra cui il ristorante “Il Maculato” e un negozio di abbigliamento sportivo. È stato anche presidente della Confcommercio di Monterotondo.

Paolo Roghi viene ricordato come una persona solare e perbene, un amicone sempre disponibile a cui difficilmente usciva fuori una parola fuori posto. Un uomo sempre attivo ed energico, equilibrato nel carattere.

Nel tempo libero si interessava di musica, cinema e amava molto viaggiare. Anche grazie al suo lavoro aveva avuto modo di toccare tutti e cinque i continenti. È stato attivo anche negli scout, la Protezione Civile e la Croce Rossa.