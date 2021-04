Proseguono i lavori per la realizzazione della rotatoria presso lo svincolo di Passo Corese sulla Salaria

Proseguono a pieno regime i lavori relativi all’ eliminazione dell’incrocio semaforizzato e la realizzazione di una rotatoria a tre bracci presso lo svincolo di Passo Corese al km 36 della statale 4 Salaria, nel comune di Fara in Sabina in provincia di Rieti.

Sono stati avviati i lavori per la pavimentazione della nuova rotatoria, che entro lunedì 5 aprile sarà aperta al traffico provvisoriamente con predisposizioni di cantiere al fine di completare gli ultimi lavori che porteranno la rotatoria alla configurazione definitiva entro la data del 9 aprile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “Appstore” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.