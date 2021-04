GUIDONIA – Auto si sfrena, interviene il poliziotto e la blocca

Venerdì mattina in viale Roma scampato pericolo: protagonista Domenico Filippella, 46enne di Setteville istruttore di pugilato delle Fiamme Oro

Avrebbe dovuto essere un momento di relax, invece si è trasformato in un intervento di salvataggio. Protagonista del fatto a lieto fine avvenuto venerdì mattina 2 aprile è Domenico “Mimmo” Filippella, 46enne di Setteville, dipendente della Polizia di Stato e istruttore di pugilato delle Fiamme Oro.

C’è voluta la sua stazza da 95 chilogrammi e la sua forza di atleta per bloccare un’auto in sosta che si è sfrenata all’improvviso e stava per finire al centro della carreggiata. Secondo il racconto di Domenico Filippella il caso è avvenuto verso le 9,30 in viale Roma all’altezza dell’intersezione con via dei Consoli, in pieno Centro di Guidonia.

“Avevo appena parcheggiato la mia auto – racconta l’istruttore di boxe e stavo andando in pasticceria per comprare un cornetto e una colomba.

Mentre camminavo ho notato un suv Dacia parcheggiato lungo il marciapiede di viale Roma sul lato destro direzione aeroporto militare che pian piano entrava nella carreggiata.

Quando mi sono reso conto che al volante non c’era nessuno ho fatto uno scatto di qualche metro, mi sono piazzato davanti al cofano e, con tutta la forza che ho, l’ho prima bloccata e poi spinta indietro all’interno dello stallo di sosta.

In quel momento transitavano alcuni veicoli ma sono riuscito a fermare la Dacia prima che finisse in mezzo alla strada, altrimenti qualcuno si sarebbe fatto male. Ringrazio il signor Giovanni, il titolare di un’attività commerciale che mi ha fornito alcuni supporti utili a bloccare le ruote del Suv fino all’arrivo della proprietaria”.