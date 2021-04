Il tiburtino Mirko Mazzitelli, in arte “Solo”, gareggia per il “Premio Web” di “Voci per la libertà”.

Le istruzioni per votarlo

Il lockdown ha lasciato un segno profondo su tutti noi, ma per Mirko Mazzitelli, 39enne tiburtino autista di mezzi al servizio delle persone sottoposte a dialisi, è stata una vera rinascita.

Ha cominciato a scrivere canzoni in piena pandemia con il nome d’arte di “Solo”, esordendo il 29 maggio 2020 con il videoclip homemade di “Quarantena”, un brano sul lockdown che si è protratto per buona parte del 2020.

“Ho risentito molto del lockdown – spiega Mirko -mi sono sentito togliere la libertà in modo ingiusto, la rabbia che ho vissuto in quei mesi chiuso dentro casa, l’ho trasformata in una canzone, ed ho trovato un modo costruttivo per esprimerla a tutti, e sono stato anche troppo educato”.

Oltre a “Quarantena” l’artista tiburtino ha pubblicato anche il secondo brano della sua carriera il 27 febbraio 2021, “Prima di tutto”, una canzone che abbandona il tema abbracciato con il primo brano, per incentrarsi sull’amore.

“Ho sentito il bisogno di pubblicare una canzone che parlasse d’amore e sentimenti -continua Mirko – perché sono un tipo molto emotivo ed ho bisogno di comunicare tanto alle persone che mi circondano.

Penso che la vita sia fatta di emozioni vissute e della condivisione di queste con gli altri.

Tornerò a parlare di attualità con la mia terza canzone “Nessuna scusa”, dove riproporrò le tematiche già viste nel primo brano, ma voglio essere ancora più incisivo, anche grazie alla collaborazione con Skry, un rapper di Sant’Angelo Romano, all’interno del suo studio “DoubleG” che mi ha coadiuvato sempre con le basi delle mie canzoni.”

Mirko, oltre a lavorare per al suo nuovo singolo, è alle prese con il concorso per il “Premio Web” di “Voci per la libertà” con la canzone “Quarantena”, in gara con il numero 54, per il quale è possibile votare fino alle 13 di venerdì 9 aprile.

Il vincitore avrà l’occasione di essere il primo semifinalista del premio “Amnesty International” nella sezione emergenti al festival “Voci per la Libertà”, per chi volesse votare l’artista tiburtino per il concorso, per il quale la media del voto web farà media con il voto dato dalla giuria di “Amnesty International” e quella di “Voci per la Libertà”, sarà necessario registrarsi sul sito https://www.vociperlaliberta.it/registrazione-utente per poi votare la canzone numero 54 all’interno della pagina del concorso https://www.vociperlaliberta.it/concorso-premio-web