Fiano Romano – Proroga chiusura di parchi e aree pubbliche

Dai dati ASL RM4, le persone positive a Fiano sono 223. Un dato leggermente in calo ma che ancora non permette di allentare le misure adottate finora per contenere l’epidemia in corso.

emessa poc’anzi l’ordinanza di proroga della chiusura di: giardini, pista ciclopedonale, parchi, ville e aree pubbliche attrezzate per sport e attività ludiche fino a domenica 11 aprile compreso.

In merito alla scuola, l’art. 2 del Decreto Legge del 1 aprile 2021 n. 44 chiaramente dà possibilità agli amministratori locali di prevedere interventi di chiusura delle scuole in caso di focolai o

elevato rischio di diffusione del virus e di eventuali varianti presenti. Una decisione che va presa, anche questa, di concerto con le autorità sanitarie territoriali.

Domani mattina il Sindaco avrà un confronto con i responsabili della ASL RM4; a seguire comunicherà le decisioni sulla riapertura o chiusura delle SCUOLE.