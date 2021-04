“Natale di Tivoli”, Proietti: “doveroso preservare e trasmettere ancora la nostra storia”

Il messaggio del sindaco Giuseppe Proietti per la ricorrenza del “Natale di Tivoli”: «Pur in periodo di pandemia non possiamo non ricordare che oggi la città di Tivoli compie 3.236 anni: una città più antica di Roma di oltre quattro secoli e mezzo. La nostra comunità vive questo suo compleanno ancora una volta all’interno delle restrizioni necessarie da rispettare per affrontare il virus che tanti problemi e sofferenze ha creato e continua a creare; è però doveroso non far passare sotto silenzio l’importanza di questo giorno, e lo vogliamo fare pur dovendo rinunciare a eventi culturali in presenza. Così come lo scorso anno, possiamo vivere questa ricorrenza soltanto con eventi da diffondere online, come i lavori video a cui abbiamo chiamato a partecipare associazioni, soggetti di volontariato ed enti, per non spezzare la catena così lunga che ci lega ai nostri fondatori e che, spero, continuerà anche dopo di noi. Un secondo particolare compleanno di pandemia, dunque: ma ci serva anche come impulso per guardare al futuro con speranza, con rinnovato desiderio di preservare e trasmettere ancora la nostra storia: lo dobbiamo soprattutto alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi. Buon compleanno Tivoli e grazie a tutti e a tutte coloro che lo vorranno ricordare insieme a noi».