Approvato in commissione l’ampliamento del parco regionale dei Monti Simbruini

“Con l’approvazione di oggi in Commissione Agricoltura e Ambiente della proposta di legge sull’ampliamento del Parco Regionale dei Monti Simbruini, prosegue il lavoro di tutela delle aree naturali all’interno della nostra Regione”- dichiara Valerio Novelli, Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente.

“Il licenziamento della proposta di legge odierna- continua il Presidente- aggiunge un nuovo tassello a quella che è una legislatura con una forte anima ed impronta ambientalista. Dopo aver approvato in via definitiva l’ampliamento di Riserva Naturali importanti come l’Appia Antica, Laurentino-Acqua Acetosa e Tevere-Farfa, il Consiglio Regionale avrà l’opportunità di votare, grazie al lavoro proficuo della Commissione, anche questa proposta di legge”.

“Siamo fiduciosi che l’atto di oggi- conclude Novelli- sarà propedeutico per il proseguimento di altre proposte di legge per l’ampliamento di aree naturali importanti come quelle del Parco Regionale dell’Inviolata e della Riserva Naturale Regionale di Tor Caldara”.