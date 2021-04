Castelnuovo di Porto – Cosa si può fare in zona arancione?

Sempre allโ€™interno del proprio Comune รจ consentito spostarsi per fare visita ad amici e parenti. Rimane valido il limite di due persone non conviventi che รจ possibile ospitare nelle case private. Non rientrano perรฒ nel conteggio gli under 14 e le persone affette da disabilitร o non autosufficienti. Per le visite ad amici e parenti resta sempre in vigore anche il vincolo del coprifuoco: ci si potrร spostare solo tra le 5 del mattino e le 22 di sera.