Forza Italia: “a Guidonia Montecelio un centrodestra unito”

La nota del partito:

Mentre il sindaco Michel Barbet e la sua maggioranza “stellare” (si fa per dire) producono selfie, video quasi comici e continuano ad assumere personale dalle fila del Partito Democratico e dallo stesso Movimento 5 Stelle tramite la graduatoria di Allumiere coinvolta nel caso “Assuntopoli”, un caso che vede donne e uomini di partito (PD-M5S) non vincitori di bando ma riserva di concorsi improbabili assunti alla regione Lazio e nei comuni di Guidonia Montecelio,Tivoli e Monterotondo, si sente crescere nella Città una voglia di riscatto e di ripartenza dopo quattro anni di amministrazione fallimentare che non lascerà traccia negli annali della nostra città, né alcuna nuova opera realizzata. Nulla!

È ora che il centrodestra, faccia un’analisi delle criticità e dia una accelerata per presentarsi alla Città con una squadra all’altezza della situazione e un programma pragmatico, efficace e realistico per ridare speranza ai cittadini ormai rassegnati dopo il virus cinese e la sua “variante francese”.

Il Centrodestra ha risorse umane, competenze e capacità di visione, per ricostruire Guidonia Montecelio con progetti adeguati. Si deve realizzare una ALLEANZA PER IL FARE, aperta anche al confronto con il Mondo Civico.

Guidonia Montecelio rivendica la sua genetica di Città del lavoro, della modernità al centro dell’Italia, sull’intersezione delle direttrici Nord-Sud/Est-Ovest.

Una Città che vuole diventare città europea con infrastrutture e logistica, servizi culturali e sociali, agevolazioni per le imprese con particolare riguardo a quelle locali.

È necessario ridare ai cittadini il senso di appartenenza e l’orgoglio perso.

E’ ora,Noi ci crediamo!”