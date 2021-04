GUIDONIA – Covid-19, il sindaco Barbet riapre i parchi

Riaprire da oggi tutti i parchi, i giardini pubblici, le aree verdi e le aree gioco presenti sul territorio comunale. Lo ha deciso stamane, martedì 6 aprile, il sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet con l’ordinanza numero 67 che prevede il rispetto delle dovute precauzioni con divieto di ogni forma di assembramento e con obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Il provvedimento è stato trasmesso al Comandante della Polizia Locale di Guidonia Montecelio Paolo Rossi incaricato della vigilanza, del controllo e della esecuzione dell’ordinanza, in collaborazione con le Associazioni di volontariato convenzionate con l’Ente Fedra onlus, Nucleo tutela ambiente, “Anc – Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Guidonia”, “Nvg – Nucleo Volontari Guidonia”. L’ordinanza è stata inoltre notificata ai Carabinieri Forestali di Guidonia, al Comando della Polizia Provinciale Distaccamento di Tivoli, ai Carabinieri della Tenenza di Guidonia e al Commissariato di Tivoli.

Sempre stamane, martedì 6 aprile, il sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti ha invece prorogato fino a domenica 25 aprile la chiusura dei parchi, dei giardini pubblici e delle aree verdi comunali per limitare l’accesso nei luoghi in cui possano formarsi raggruppamenti tra persone, come misura precauzionale per ridurre il rischio di contagio da Sars-Cov-2 e tutelare la salute pubblica.

“Il provvedimento – si legge in una nota del Comune di Tivoli – si è reso necessario a causa della situazione epidemiologica in atto nel territorio, dove l’indice di contagio registrato nelle ultime settimane evidenzia un particolare e preoccupante aumento dei casi di positività al nuovo coronavirus, soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione tiburtina”.