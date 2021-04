Monterotondo – Da marzo consegnati oltre 500 pacchi alimentari

I pacchi

Sono poco più di 500 i pacchi consegnati dall’inizio del mese di Marzo ai cittadini di Monterotondo che ne avevano bisogno. Distribuzione ancora in corso per un risultato raggiunto grazie al grande impegno dei volontari che non si sono risparmiati nemmeno in questi giorni di festa.

Protezione Civile Monterotondo ( https://www.facebook.com/1112106715484095/posts/4379333138761420/ ) e lo smistamento dei generi alimentari che sono stati acquistati con l’ultimo stanziamento di 45.000€ dall’ufficio Servizi Sociali del Comune, si è concretizzato tramite la Rere Solidale con la distribuzione fatta dal Coc, dalle Caritas, dalle Emporio Sociale Comunale, dalle realtà di volontariato cittadino e dalle cooperative per soddisfare in tempi brevissimi le domande arrivate. Il lavoro di coordinamento, orientamento, raccolta delle domande effettuato dall’ instancabile servizio della

Domande e numeri in aumento che oltre a far capire il grande ed encomiabile lavoro dei volontari, ci da un riscontro sulla diffusa situazione di difficoltà causata dalla pandemia che sta gravando in maniera pesante su tanti cittadini. Il pacco solidale, risposta immediata e concreta al bisogno, è solo una parte del lavoro che ci aspetta nei prossimi mesi per rispondere alle nuove ed emergenti necessità di disagio sociale ed economico.