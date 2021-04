Tivoli – Con il Covid la droga si consegna a domicilio

Il fatto

Al tempo del Covid, cambia anche il modo di far giungere le sostanze stupefacenti ai clienti. A Trastevere gli agenti del Commissariato, dopo una breve indagine, hanno arrestato C.E. romano di 21 anni, residente a Tivoli. Il giovane a bordo della sua macchina, era impegnato in consegne a domicilio. Prontamente, all’ultimo “giro”, i poliziotti lo hanno fermato: nel portafogli hanno rinvenuto 1600 euro in contanti e in macchina, dove c’era il suo giacchetto, hanno trovato 50 grammi di hashish e due involucri con dentro della marjuana.