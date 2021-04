Assunzioni Regione Lazio, si dimette il Presidente del Consiglio Mauro Buschini

IL presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini ha comunicato pochi minuti fa alla capigruppo le sue dimissioni dopo il caso assunzioni. “Non vivo questa scelta come una resa, né come una azione dettata da impulsività sotto la pressione delle polemiche di questi giorni, ma come un atto di amore verso questa istituzione, per aiutare a fare chiarezza e garantire prestigio al nostro consiglio ed al nostro lavoro. Sono certo che apprezzerete questo gesto, che ritengo giusto per chi rappresenta e vive le Istituzioni”, scrive Buschini in una lettera ai consiglieri regionali.