Bonus Cultura, 500 euro per i neo-18enni

Hai compiuto 18 anni nel 2020? Cosa aspetti, hai tempo fino al 31 agosto per registrarti sul sito per poter richiedere il bonus previsto per tutti i nati nel 2002. Il buono sarà spendibile entro il 28 febbraio 2022.

Cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro, di lingua straniera, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale: non ci sono limiti di spesa per un singolo acquisto. Non è, tuttavia, possibile comprare più di una unità di uno stesso bene o servizio: non si possono quindi acquistare, ad esempio, più biglietti per uno stesso spettacolo al cinema o più copie dello stesso libro.