Castelnuovo di Porto – Riapre domani lo “sportello lavoro”

Da giovedí ‘8 aprile 2021 torna operativo lo Sportello Lavoro, il servizio di politiche attive per la ricerca di occupazione messo a disposizione gratuitamente dal Comune di Castelnuovo di Porto in collaborazione con la società UMANA S.p.a, che fornirà consulenza e orientamento in tema di ricerca di impiego, offerte di formazione e presentazione del CV.

La sinergia tra l’amministrazione comunale e l’agenzia per il lavoro Umana, che dal 2018 cura lo Sportello, non si è mai interrotta e ora abbiamo fortemente voluto che si ripartisse anche in presenza per dare un segnale concreto e un supporto individuale a tutti coloro che stanno risentendo di questa crisi economica che si configura sempre più come emergenza sociale.