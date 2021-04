Fonte Nuova – Nel Comune arriva il “Municipio virtuale”

La novità

Ne Comune è attivo il “Municipio virtuale” il nuovo ambiente accessibile con SpID, il Sistema pubblico di Identità Digitale. Una volta identificati, i cittadini potranno richiedere ed ottenere per se stessi e per tutti i membri del proprio nucleo familiare, in tempo reale e 7 giorni su 7, tutti i certificati anagrafici di cui hanno bisogno. Per i certificati che prevedono il pagamento del bollo, sarà invece sufficiente acquistare la marca da bollo e apporla direttamente sul documento. Per i certificati emessi in modalità digitale, l’Amministrazione ha deciso di azzerare i diritti di segreteria.

Per professionisti e agenzie rimane attivo il canale della PEC protocollo@cert.fonte-nuova.it per le richieste di certificati relative a soggetti terzi rappresentati.