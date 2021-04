Guidonia – Dopo Coop, Barbet e Cubeddu incontrano anche i vertici Conad

Barbet: “anche da loro rassicurazioni su lavoro e retribuzioni, continueremo a monitorare la vicenda”

“Dopo l’incontro con i vertici di Coop, abbiamo deciso di convocare anche la dirigenza Conad per avere un quadro completo sulla situazione dei lavoratori dell’ipermercato Coop del Centro Commerciale Tiburtino. Un incontro al quale hanno partecipato, come nel precedente, l’onorevole Sebastiano Cubeddu, membro della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, e l’Assessore al Commercio Armando Caponegro”- dichiara il Sindaco Michel Barbet.

“Come è ormai noto- prosegue il Primo Cittadino- la gestione dell’ipermercato dovrebbe passare da Coop a Conad e questo ha destato preoccupazione nei lavoratori rispetto al rischio di perdere il proprio posto di lavoro o di non riuscire a mantenere i livelli retributivi e di scatti di anzianità attuali”.

“Come richiesto anche a Coop- prosegue il Sindaco- abbiamo avuto anche da Conad le medesime rassicurazioni, rispetto al mantenimento dei posti di lavori con la medesima qualità del lavoro e con la prospettiva assunzionale di nuovo personale. La dirigenza Conad, inoltre, ha dichiarato di aver fatto partire le convocazioni alle organizzazioni sindacali”.

“Continueremo a monitorare questa vicenda- conclude Barbet- per fare in modo che si concluda al meglio per i lavoratori Coop e dell’indotto, salvaguardando un importante tessuto commerciale della nostra Città rappresentato da questo ipermercato”.