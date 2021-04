Moricone – Il Comune lavorerà in smart working

L’avviso dell’amministrazione

Con riferimento al Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, al DPCM 2 marzo 2021 e successive proroghe che hanno disposto il prolungamento di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19, l’amministrazione comunica alla cittadinanza che gli uffici comunali lavoreranno in modalità smart working.

Pertanto, l’ingresso agli uffici comunali, continuerà ad essere limitato al pubblico fatto salvo nuove disposizioni legislative. I cittadini potranno contattare gli uffici comunali, preposti

al soddisfacimento delle proprie esigenze, solo tramite mail/PEC e/o contatti telefonici di seguito elencati:

e mail: comune@moricone.net oppure protocollomoricone@pec.it

e alnumero 3336170648

Anche in caso di effettiva e stringente necessità, al fine di evitare assembramenti, l’entrata agli Uffici Comunali è consentita esclusivamente previo appuntamento telefonico al numero 3336170648.

Nel caso di accesso ai locali comunali vi è l’obbligo, per l’utenza, di attendere il proprio turno nelle aree interne e/o esterne degli uffici mantenendo la distanza minima di sicurezza di almeno un metro disponendosi in fila evitando raggruppamenti: la medesima distanza deve essere garantita durante il colloquio con i dipendenti comunali interessati. Non saranno consentiti accessi a persone prive di mascherina.