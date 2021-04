Ryder Cup – Novelli: “Ciacciarelli attacca la Raggi, ma da lui mai interesse per evento”

“La Sindaca Virginia Raggi non scopre oggi la Ryder Cup di Golf, perché il Comune di Roma e la Città Metropolitana sono stati presenti alle quattro sedute della Commissione regionale Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, presieduta da Eugenio Patanè, che si riunita proprio per discutere del tema”.

Così in una nota il Consigliere Regionale M5S Valerio Novelli.

“I due enti, inoltre, sono parte integrante – prosegue Novelli- insieme a Regione Lazio, Astral, i Comuni di Guidonia Montecelio e Fonte Nuova e la Federgolf, del tavolo tecnico permanente, scaturito su richiesta della Commissione, che è stato istituito ormai più di due anni fa riuscendo a portare una progettualità seria sul tema infrastrutturale e di accessibilità al campo di Marco Simone Golf & Country Club”.

“Quello che veramente fa sorridere è che la Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo, presieduta da Ciacciarelli, in questi tre anni, non ha svolto una sola seduta sulla Ryder Cup, né tantomeno il suo presidente ha mai partecipato alla Commissione Lavori Pubblici. Oggi Ciacciarelli si presenta come una pedina fondamentale per la riuscita dell’evento, in realtà saremmo curiosi di sapere quali siano stati gli atti ed il sostanziale lavoro da lui svolto per la Ryder Cup, visto che le risorse per le infrastrutture di ammodernamento della viabilità e l’accessibilità al campo sono state stanziate dal Governo Conte Bis e la Regione Lazio, tramite l’ottimo lavoro fatto dall’Assessorato, da Astral e dal tavolo tecnico permanente, come ente attuatore, si è occupata di tutti i progetti”, conclude il Consigliere Regionale.