Subiaco – Modifiche alla viabilità

Sono istituite le seguenti modifiche alla viabilità, a partire dalle ore 7.00 del giorno 7 aprile e sino al termine dei lavori:

– Divieto di transito, eccetto residenti, in viale della Repubblica (tratto compreso via della Montagna – viale Papa Giovanni XXIII);

– Obbligo di svolta a sinistra, su via Milazzo, per i veicoli provenienti da via della Montagna;

– Senso unico di marcia su via Milazzo, direzione via Salvo D’Acquisto;

– Divieto di sosta in viale della Repubblica e nell’area parcheggio in via Salvo D’Acquisto (tratto compreso e delimitato da apposita segnaletica);

In caso di veicoli in contravvenzione, l’Ordinanza n. 32/2021 prevede la rimozione forzata. Si raccomanda ai residenti di prestare attenzione durante le operazioni di manutenzione stradale.