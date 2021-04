Tivoli – A breve partiranno i lavori di Acea in Via degli Arci

Via degli Arci: entro la settimana prossima al via i lavori di Acea ato 2 sulla condotta idrica e rifacimento del manto stradale​

Questa mattina il sindaco Giuseppe Proietti, il dirigente del settore Lavori pubblici Tullio Lucci e la consigliera incaricata dal sindaco per il quartiere degli Arci, Emilia Frittella, hanno eseguito un sopralluogo a strada degli Arci. La strada rientra nel programma degli interventi di bonifica e rifacimento della condotta idrica che Acea ato 2 (la società che gestisce il servizio idrico integrato nell’ambito territoriale) sta eseguendo su alcune vie tiburtine. In risposta alle richieste del Comune di Tivoli, sulle strade interessate dai lavori la società provvederà anche a ripristinare l’intero manto stradale.

Dal sopralluogo è emerso che entro la settimana prossima Acea ato 2 avvierà gli interventi, in particolare, sui primi 700 metri della strada, lavori che impegneranno le squadre dei tecnici per alcune settimane; durante l’intero periodo strada degli Arci non sarà percorribile e come via alternativa di accesso alla città dello sport di Arci. Al termine dei lavori la società provvederà al rifacimento dell’intero manto stradale, come già avvenuto in altre località cittadine interessate dagli stessi lavori. Sulla parte restante della via interverrà direttamente il Comune di Tivoli: gli interventi partiranno entro una decina di giorni, in modo da rendere interamente percorribile il secondo tratto.