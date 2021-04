“Benvenuto” a Vicovaro. Nuovi pannelli nel Comune

Come previsto nella Delibera di Giunta numero 7 del 2021, oltre alla brochure e alla segnaletica sul “Rischio Sismico”, l’Amministrazione Comunale ha deciso di rimuovere alcuni vecchi cartelli ormai superati, sostituire i pannelli turistici danneggiati e realizzare nuovi pannelli di “Benvenuto” da collocare sulla Via Tiburtina Valeria, in entrata e uscita dal Comune.