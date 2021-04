Monterotondo – Iscrizione Asili Nido Comunali “l’aquilone” e “il nido di gaia”

Da domani 9 aprile al 30 aprile 2021 sono aperte le iscrizioni agli asili nido Comunali “L’AQUILONE” sito in Via Sant’Anna di Stazzema – Monterotondo ed al Asilo Comunale “Il Nido di Gaia” sito in Via dell’Aeronautica n. 34, 36, 38 – Monterotondo Scalo, per l’anno educativo 2021/2022. Sul sito la modulistica per entrambi i nidi